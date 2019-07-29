Haberler» Güncel» Haber

Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi uyutuluyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir sitenin bahçesinde ön bacakları diz altından kesilmiş olarak bulunan sokak kedisi götürüldüğü veterinerde uyutuldu.

29.07.2019 15:23 Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi uyutuluyor
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir sitenin bahçesinde ön bacakları diz altından kesilmiş olarak bulunan sokak kedisi götürüldüğü veterinerde uyutuldu.
Marmaris İlçesi Hatipirim Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçıvanı bahçede çalışırken çalılıkların arasından gelen miyavlama sesi üzerine yaralı bir kedi olduğunu fark etti. Bahçıvan, yaralı kediyi bir veterinere götürdü. 5 yaşında olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 3 gün önce iki ön bacağı diz altından kesilen, ağzı parçalanan kedinin yaralarının kurtlandığı ve iltihap kaptığı görüldü. Veteriner hekiminin müdahalesine rağmen iyileşmeyeceği öngörülen kedi, daha fazla acı çekmemesi için uyutuldu. Kediye müdahale eden Veteriner Behçet Düzgün, "Bugün sabah saatlerinde bir bahçıvan yaralı kediyi getirdi. Yaptığımız incelemede kedinin genel durumu çok kötüydü. Kısırlaştırılmış erkek kedinin kanamasını durdurduk. Üç gün önce kesici satır, balta gibi bir aletle ön bacaklarının düzgün şekilde kesildiğini gördük. Çene kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Yarasında kurtlanma oluşmuş. Bu yapılan bir vahşet. Tedavilere cevap vermeyen kediyi daha fazla acı çekmemesi için uyutmak zorunda kaldık" dedi.



Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:16   Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
23:14   Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1 kişi öldü
23:08   Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
23:07   Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
23:06   Hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası
23:06   Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü
23:06   Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar