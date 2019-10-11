Marmaris'te 52 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MARMARİS'te, ayrı yerlerde yapılan 2 yol kontrolünde durdurulan 2 minibüste, 52 kaçak göçmen yakalandı, şoförlük yapan 2 organizatör gözaltına alındı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 15.30 sıralarında, Marmaris- Muğla yolunun 4'üncü kilometresindeki Gökbel mevkisinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 yolcunun yapılan kimlik kontrolünde, Suriyeli kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen minibüs şoförü gözaltına alındı.

Ardından Marmaris merkezine 23 kilometre mesafede, saat 16.30 sıralarında, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde yine şüphe üzerine minibüs durduruldu. 17 kişi kapasiteli minibüste yapılan kontrolde yine aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 34 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olan minibüs şoförü gözaltına alındı.

Organizatörler işlemleri için merkeze götürülürken, 52 kaçak göçmenin ise işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.