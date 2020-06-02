Marmaris'te 79 yaşındaki Emine nineye yapılan doğum günü sürprizi

Marmaris'te polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 79 yaşındaki Emine Elden'e doğum günü sürprizi yaptı.

02.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:19
Marmaris'te polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 79 yaşındaki Emine Elden'e doğum günü sürprizi yaptı.
İlçede esnaf Selçuk Elden, polislerin Kovid-19 sürecinde evden çıkamayan yaşlı ve çocuklar için yaptığı sürpriz doğum günü kutlamalarını televizyondan izleyen annesinin buna özendiğini fark etti.
Bunun üzerine Elden, yaklaşan doğum günü öncesi annesine sürpriz yapmaları için Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Emine nineyi evinden alan polisler, ekip aracıyla şehir turu attırıp oğlunun iş yerine getirdi.
Burada, polislerin getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek yeni yaşını kutlayan Elden'in, sevinçten dans etmesi dikkati çekti.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenilip beğenildi ve paylaşıldı.
Annesinin polisleri ve doğum günü kutlamasını çok sevdiğini belirten Selçuk Elden, "Polislerimiz sağ olsunlar. Anneme bu yaşında çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Annem hayatında ilk defa polis otosuna bindi. O da çok mutlu bizde çok mutluyuz." diye konuştu. Marmaris’te 79 yaşındaki Emine nineye yapılan doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Selçuk, Polis, Güncel, Haber

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