Marmaris'te Adrenalin Tutkunlarının Sörf Keyfi

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde etkili olan rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları, rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar adrenalin tutkunlarını sevindirdi. Dalgalar
arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanları, vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.
Sörf tutkunlarından turizmci Kamil Issı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sörf için çok ideal bir hava olduğunu belirtti. Issı, "Yürüyüş için de güzel bir hava ama en güzeli sörf yapmak için. Sörf tutkunları için yılın bu dönemi ayrı bir güzel hava oluyor." dedi.
"Dertler, tasalar sörfle gider"
Adrenalin yaşamanın yanı sıra sörfle birlikte dertleri ve tasaları bir kenara bıraktığını söyleyen Issı, "Ayakların denizden kesildiği andan itibaren içinde ne varsa hepsini aşağıya boşaltıyorsun. Kuşlar gibi hafif ve uçuyorsun. Asla düşünemeyeceğin şeyler, dertler, tasalar sörf yaparken gider. Sadece rüzgarı düşünürsün. Gerçekten de mutluluk verici. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.
Dalgalar,Muğla,Marmaris
16 Aralık 2018 Pazar 15:10