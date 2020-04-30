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Marmaris'te ağlara takılarak ölen careetta kaplumbağası karaya vurdu

Marmaris'te ağlara takılarak ölen careetta kaplumbağası karaya vurduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ağlarına dolanarak denizde boğulup ölen yetişkin erkek caretta caretta cinsi kaplumbağa karaya vurdu.

30.04.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:58
Marmaris'te ağlara takılarak ölen careetta kaplumbağası karaya vurdu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ağlarına dolanarak denizde boğulup ölen yetişkin erkek caretta caretta cinsi kaplumbağa karaya vurdu.
Marmaris ilçesinin oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı Mevkii'nde apartmanlarında oturan vatandaşlar karaya vurmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası fark etti. Saat 18.30 sıralarında zabıta ekiplerini arayan vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uzunyalı Mevkii'ne gelen zabıta ekipleri, araçla caretta caretta kaplumbağasını alarak Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan incelemede caretta caretta kaplumbağasının balıkçıların attığı ağlara dolaşarak boğulup denizde öldüğü ve karaya vurduğu tespit edildi. Vücudunda ateşli yaralanma veya zıpkınla vurulma belirtileri görülmeye yetişkin erkek kaplumbağa, Muğla'nın Dalyan İlçesi'nden gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Marmaris’te ağlara takılarak ölen careetta kaplumbağası karaya vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

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