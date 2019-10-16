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Marmaris'te at katliamı

Marmaris'te at katliamıMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu.

16.10.2019 23:53
Marmaris'te at katliamı
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu. 3 at telef olurken, 1 at ise yaralandı.
Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu. Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(DK-OD-SO-Y)
Marmaris'te at katliamı

Marmaris, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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