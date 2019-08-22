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Marmaris'te aynı bölgede 3 günde 3'ü orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 gündür aynı bölgede çıkan orman yangını vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürüldü.

22.08.2019 17:21 Marmaris'te aynı bölgede 3 günde 3'ü orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 gündür aynı bölgede çıkan orman yangını vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürüldü. Üst üste çıkan yangınlar, sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris'in Beldibi Mahallesindeki ormanlık alanda iki gün üste başlayan, hızlı ve etkin müdahaleyle büyümeden söndürülen orman yangınlarının bir yenisi daha bugün yaşandı. Aynı bölgede 3 günde üçüncü kez çıkan orman yangınına 5 araröz, 2 itfaiye, 1 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri ve 15 yangın işçisiyle müdahale edildi.

Vatandaşların da desteği ile büyümeden söndürülen yangınların, 3 gündür üst üste tekrar etmesi sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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