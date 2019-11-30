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Marmaris'te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aynı yemek firmasından köfte ve tavuk yiyen 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

30.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:45Marmaris'te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi
'nın ilçesinde, aynı yemek firmasından köfte ve tavuk yiyen 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'in Mahallesi'nde hizmet veren ve aynı zamanda catering hizmeti de veren bir yemek şirketinden aralarında öğrenciler ile inşaat işçilerinin olduğu 40 kişi mide bulantısı, kusma şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan 22'si tedavileri yapılıp taburcu edilirken, 18'inin tedavilerinin ise halen acil serviste devam ettiği öğrenildi.

Bugünkü yemek menüsünde tavuk ve köfte bulunan gıda firmasının yaklaşık 200 kişilik yemek çıkardığı, bu yüzden zehirlenme vakalarının artış göstermesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Hastaneye gelerek hastalarla görüşen İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, zehirlenen kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavileri tamamlanan kişilerden bazıları şikayetçi olmak için karakola gitti. Aynı yemek firmasından 3 yıl önce de yemek tüketen bir grup vatandaşın da, zehirlendikleri kaydedildi. - MUĞLA

Armutalan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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