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Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

24.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:16Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı
'nın ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle ve Bozburun mahallelerinde badem ağaçları çiçek açtı.
Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalle sakinleri ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi.
Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da ilçenin sahillerinde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Marmaris, Selimiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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