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Marmaris'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

Marmaris ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

22.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:12Marmaris'te bağımlılıkla mücadele toplantısı
ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında Marmaris Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, kurumların bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi, alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Kaymakam Aksoy, yaptığı konuşmada, turizm kenti Marmaris'te başta çocukları her türlü bağımlılıktan korumak için gerekli tedbirleri arttırarak hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA

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