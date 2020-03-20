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Marmaris'te, balığa çıkıp kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında 5'inci gün

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak amacıyla fiber tekne ile açıldıkları denizde kaybolan, 2'si kuzen 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü.

20.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:35
Marmaris'te, balığa çıkıp kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında 5'inci gün

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak amacıyla fiber tekne ile açıldıkları denizde kaybolan, 2'si kuzen 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü. Farklı koylara kaydırılan, havadan, karadan ve denizden yapılan aramalarda kayıp 3 kişiden ize rastlanılmadı.

Marmaris'te kokoreç dükkanı bulunan Metin İnce (57) ve halasının oğlu, emekli memur Erdoğan İnce (60), süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı ile 15 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan 4,25 metrelik fiber tekneyle balık tutmaya çıktı. Gece olmasına rağmen dönmemeleri üzerine 3 kişinin yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri, 16 Mart Pazartesi günü şafak vakti; 3 bot, 1 uçak, 1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, 50 kişilik jandarma ekibi de özel eğitimli köpekler ile karadan arama başlattı. Arama çalışmaları, daha sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle genişletildi. Fırtına ve dalgaya rağmen Ayın Koyu ile çevresindeki 15 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarda 3 kişinin izine rastlanılmadı.

Ayın Koyu'nda aramalarını tamamlayan ekipler, çalışmalarını 5'inci günde Marmaris'in 33 kilometre kırsalındaki Bördübet Mahallesi Hırsız Koyu, Milas'ın Ören açıkları, Emel Sayın Koyu, İnbükü Koyu açıkları, Hisarönü açıkları ve Gökova Körfezi çevresine kaydırdı. Farklı noktalardan sürdürülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Her hafta pazar günü fiber tekneyle balığa çıktıkları belirtilen 2'si kuzen 3 kişiden Özkan Akıncı'nın yüzme bilmediği, Metin İnce'nin ise dalgıçlık sertifikası olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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