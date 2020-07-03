Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü.

03.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:15
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, yangın ilk müdahale aracı ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Aynı bölgede geçen yıl 4 kez orman yangını çıkmış, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü. Marmaris’te çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel, Haber
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