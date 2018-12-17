Marmaris
'te çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
MUĞLA - Marmaris'te çıkan yangında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu hayatını kaybetti. Marmaris Kemeraltı
Mahallesi 62'nci sokaktaki binanın birinci katında bulunan evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saat 01: 00 sularında meydana gelen yangını fark eden komşular olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Velioğlu'nun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Yangının kesin nedeni yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Muğla,Marmaris
17 Aralık 2018 Pazartesi 05:16