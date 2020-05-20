Marmaris'te çocuklar ikinci kez dışarı çıktı

Marmaris'te, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yapılan düzenleme ile 0-14 yaş arası çocuklar bugün ikinci kez sokağa çıktı.

Marmaris'te çocuklar ikinci kez dışarı çıktı
20.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:29

Marmaris'te, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yapılan düzenleme ile 0-14 yaş arası çocuklar bugün ikinci kez sokağa çıktı.


Marmaris'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile çocukların 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin verildi.


Alınan kararlar doğrultusunda parklar ve çarşı merkezine akın eden aileler, sahillere gidemedi plajlar boş kaldı. Çocuklar denizi ancak uzaktan izlediler. Sahil şeridinde olan bisiklet yolunda bol bol bisiklet sürdüler., Evde sıkılan çocukları için verilen fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen aileler " denize girmek yasak, parklar da yasak dondurma ve su alıp biraz yürüyerek enerjilerini atamaya çalışıyoruz, zaten hava çok" dediler.


Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkınca yeşillik alanlarda ki parklar ve bahçeler aileler ve çocuklar ile doldu. Çoğu aile sıcaklardan dolayı çocuklarını çıkarmadı.


İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda megafon ile uyarılarda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

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