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Marmaris'te dağda kalan bir kişiyi AKUT kurtardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dağda mahsur kalan 23 yaşındaki Ramis Demircan, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:44Marmaris'te dağda kalan bir kişiyi AKUT kurtardı

MUĞLA'nın ilçesinde, dağda mahsur kalan 23 yaşındaki Ramis Demircan, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 17.00 sıralarında 6 kişi Marmaris İlçesi'nin 11 kilometre kırsalındaki İçmeler

Mahallesi'ndeki İçmeler Kanyonu'ndan doğa gezisine çıktı. 5 kişi, dağlık ve sarp arazide kanyondan halatlarla dağa tırmandı. Ancak, 23 yaşındaki Ramis Demircan ise halatların zarar

görmesiyle dağa tırmanamayarak arkadaşlarının gerisinde kaldı. Arkadaşları dağa tırmanıp gezilerini sürdürürken Demircan kanyondan dağa çıkmak için başka bir yol ararken kayboldu. Endişelenen 5 kişi, polisi aradı. Polis ekipleri de sağlık, AKUT ve İtfaiye ekiplerine verdi. Kanyondan dönen grup, AKUT ekiplerine gittikleri yer hakkında bilgi verdi. Harekete geçen AKUT ekipleri iki saat süren arama çalışmaları sonucunda Ramis Demircan'ı kanyondaki bir dağ eteğinde buldu. Demircan, kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin ayakta muayenesi sonrası evine gitti.

AKUT Marmaris sözcüsü Ergin Bozkurt, "saat 17.55'te operasyon ihbarı geldi,18.30'da 5 kişilik ekip ile yola çıktık, bizden önce olay yerine gelen itfaiyeden kazazede hakkında bilgi aldık. 18.55'te araziye girerek herhangi bir sağlık sorunu olmayan vatandaşın yürümesine yardımcı olarak aşağı indik" dedi.



Marmaris, İçmeler, Güncel

Kaynak: DHA

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