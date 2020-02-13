Marmaris'te deniz eski rengine döndü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dün akşam etkili olan yağış nedeniyle deniz kahverengi oldu. Bu sabahtan itibaren kentte güneşli havanın hakim olması ve geçen zamanın da etkisiyle deniz 15 saat sonra eski görünümü olan mavi tonuna döndü.

Marmaris'te dün öğleden sonra başlayarak aralıklarla süren yağmur nedeniyle deniz kıyısı, akşam kahverengi oldu. Denizin kahverengiye dönmesinin gerekçesi olarak yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ile kirli suyun derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca fosseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Marmaris Çevrecileri Derneği, kirli suların denize karışmaması için önlemler alınabileceği belirterek duruma tepki gösterdi. Bu sabahtan itibaren Marmaris'te güneşli havanın hakim olması, geçen zamanın da etkisiyle denizin rengi normale döndü.Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, telefonda yaptığı açıklamada, "Her yağmur sonrası sürekli tekrarlanan bir olay. Fosseptik atıkları da eklenince, vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Derelerden gelen kirli çamur şu an deniz dibine oturdu. Bu çamur ve kirlilik nedeniyle deniz dibinde yaşam tehlikeye giriyor. Acil olarak denize dökülen dereler de filtreleme sistemi getirilmeli. Ayrıca denize dökülen arıtma sistemlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Önlem alınmadığı takdirde İstanbul'un eski Haliç görüntüleri oluşacaktır" dedi.

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