- Marmaris'te denizin çekilmesi deprem endişesine neden oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:14



13 Aralık 2018 Perşembe 13:14

- Marmaris'te denizin çekilmesi deprem endişesine neden olduMUĞLA - Marmaris'te denizin bazı yerlerde 20 metreye kadar çekilmesi, ilçe sakinlerinde deprem olacak endişesine neden oldu. Deniz çekilmesinin her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar ise sahilde balık tuttu. Marmaris'te denizin bazı noktalarda 20 metreye kadar çekilmesi ilçe yaşayanlarında deprem olacak endişesine yol açtı. İlçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ndeki sahile kadar farklı uzunluklarda deniz çekilmesi yaşandı. Çekilme bazı ilçe yaşayanlarının korkmasına neden oldu. Denizin çok çekildiğini belirten Marmaris yaşayanı Muzaffer Sonuç: "Deniz çok çekiliyor. Bizim geldiğimiz zamanlar çekilme 6 metreydi şimdi 12 metre oldu. Bu depremin habercisi mi orasını bilemiyoruz. Depremden korkmuyorum. Olacağı varsa olur. Bu konuda yapacağımız bir şey yok. Ama çok büyük dalgalar olursa korkarız tabi. Ama burada büyük dalgalar olmaz" dedi.Sıtkı Gürer isimli vatandaş ise; "20 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Bu çekilme her kış mevsiminde olur. Depremle alakalı olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.