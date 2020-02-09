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Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

09.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:22Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın ilçesindeki Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Tepe Mahallesi Barlar Sokağı girişindeki Azmak Deresi'nde saat 10.00 sıralarında erkek cesedi görenler, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, derenin çevresini güvenlik şeridiyle çevirip, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Nöbetçi savcının talimatıyla sudan çıkartılan cesedin üzerinde yapılan aramada, kimlik çıkmadı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedi bulunan kişinin, cinayete mi kurban gittiği, yoksa kazara düşüp hayatını mı kaybettiğinin saptanması için çalışma başlatıldı. Polis, Azmak Deresi çevresindeki mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Barlar Sokağı, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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