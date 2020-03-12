Marmaris'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarına davam ediyor.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:41
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarına davam ediyor. Program dahilinde çocuk parkları ve camile dezenfekte edildi.
Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun grupları ve camileri dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından gün boyu çalışmalara devam edildi. Görevliler, camilerdeki takunyalardan şadırvan musluklarına, mihraptan minbere kadar her yeri dezenfekte etti. Yetkililer belediye tarafından dezenfekte edilen alanlarda vatandaşların güvenle bulunabileceğini kaydetti. - MUĞLA
Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun grupları ve camileri dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından gün boyu çalışmalara devam edildi. Görevliler, camilerdeki takunyalardan şadırvan musluklarına, mihraptan minbere kadar her yeri dezenfekte etti. Yetkililer belediye tarafından dezenfekte edilen alanlarda vatandaşların güvenle bulunabileceğini kaydetti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmaris Belediyesi, Güncel
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