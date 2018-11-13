Marmaris'te "Esinti" Sergisi Açıldı

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, Laodikya
Fotoğraf Topluluğunca "Esinti" adlı karma fotoğraf sergisi açıldı. Denizli
'de 7 yıl önce kurulan Laodikya Fotoğraf Topluluğu (LAFOT), Denizli dışındaki ilk sergi faaliyetini, Marmaris'te gerçekleştirdi.
Marmaris Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu
Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Esinti" adı verilen karma sergide, topluluk üyesi 26 fotoğrafçının 70 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
LAFOT kurucusu ve yöneticisi Zeki Akakça, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergideki fotoğrafların Denizli kültürü ve güzelliklerinin yanı sıra Türkiye
'nin farklı yöreleri ve yurt dışından da örnekler içerdiğini söyledi.
Sergiye katkı sağlayan topluluk üyelerine teşekkür eden Akakça, "Hem kültür hem sanat hem de yaşamdan örnekleri burada izletmeyi amaçlıyoruz. Bekleriz ki bu başlangıç, geleceğe açılan bir kapı olur." dedi.
Fotoğraf sergisi, 15 Kasım tarihine kadar görülebilecek.
Sergi açılışına Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt, İsmet Kamil Öner ve Dursun Kaplan
da katıldı.