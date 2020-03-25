Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te esnaf yasaklara uydu - Haberler

Marmaris'te esnaf yasaklara uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler, koronavirüs yasakları kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı denetledi.

25.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:17
Marmaris'te esnaf yasaklara uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler, koronavirüs yasakları kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı denetledi. Yapılan denetimlerde, işletmecilerin kurallara uyduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine koronavirüs konulu gönderdiği ek genelgeyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durduruldu. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Marmaris Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Ticaret Odası yetkililerinden oluşan ekipler, şehir merkezi ile kırsal 13 mahallede mekanların denetimine başladı. Bir hafta süreyle yapılan denetimlerde 2 bin 300 mekan denetlendi ve genelge hakkında esnaf bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde işletmecilerin kuralları uyduğu tespit edildi.Koordinasyon yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre tüm işletmeler kontrol ediliyor. Genelge devam ettiği süreye kadar aralıksız olarak polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecektir. Kurallara uyan tüm işletmecilerimize minnettarız" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı - Haber 13:26: Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 14 kişiye para cezası - Haber 13:25: Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk vatandaşı tahliye edildi - Haber 13:25: TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak - Haber 13:25: Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber