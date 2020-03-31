Marmaris'te "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
31.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuluyor.
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Kaynak: AA