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Marmaris'te hayvanseverler eylem yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla eylem yaptı.

05.08.2019 17:11 Marmaris'te hayvanseverler eylem yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla eylem yaptı.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) ve Marmaris Doğa ve Hayvanları Hakları Platformu öncülüğünde, adliye önünde toplanan grup, ellerinde ölen hayvanların fotoğrafını taşıdı.
Grup adına konuşan MAHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Özesen, sokak hayvanlarına zarar verenlerin göstermelik değil caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin turizm cenneti Marmaris'te hayvanlara yönelik şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Özesen, "Bu gibi vahşet olayları son bulsun istiyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından slogan atan grup dağıldı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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