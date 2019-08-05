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Marmaris'te hayvanseverlerden 'şiddete son' eylemi

MARMARİS'te bir araya gelen hayvanseverler, can dostlarına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla kınadı.

05.08.2019 15:13 Marmaris'te hayvanseverlerden 'şiddete son' eylemi
MARMARİS'te bir araya gelen hayvanseverler, can dostlarına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla kınadı.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) ve Marmaris Doğa ve Hayvanları Hakları Platformu, Marmaris genelinde son 2 ay içinde çok sayıda kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü gerekçesiyle eylem yaptı. 'Bugün ona yarın sana' adı altında etkinlik düzenleyen hayvanseverler, bugün saat 11.30 sıralarında, adliye önünde toplandı. Gruptakiler, ellerinde öldürülen ve şiddet gören hayvanların resimlerinin bulunduğu dövizler taşıdı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Temsilcisi Dilay Uçar ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş da topluluğa destek verdi. Bir süre sessizce bekleyen grup adına MAHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Özesen, basın açıklamasını okudu. Hayvanlara yönelik şiddetin son bulması için herkesi göreve çağırdı. Açıklama sonrası bir süre daha sessiz bekleyen grup, 'Canlarımıza şiddete dur' sloganı atarak ardından sessizce dağıldı.


Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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