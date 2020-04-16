Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Marmaris'te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı

Marmaris'te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı Marmaris'te, faaliyet halindeki bir temizlik şirketi koronavirüs salgınından korunmak için "Jet Hijyen" adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu.

16.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:55
Marmaris 'te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı
MUĞLA - Marmaris'te, faaliyet halindeki bir temizlik şirketi koronavirüs salgınından korunmak için "Jet Hijyen" adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. İlk ürettikleri tüneli Marmaris Belediye binası girişine takıldı. Talepler doğrultusunda öncelikle kamu kurum kuruluşları daha sonra otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 yere daha takılacağı bildirildi.
Marmaris'te uzun yıllardır temizlik sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Erdaş, aralarından mühendislerinde bulunduğu 10 kişilik ekibiyle koronavirüs salgınından korunmak için "Jet hijyen" adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Üç günde yapılan cihaz gelen taleple ilk olarak belediye hizmet binası girişine takıldı. Belediyeye gelen vatandaşlar, ilk olarak tünel dışında bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor. Ardından girdikleri tünelde yayılan özel karışımla 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. Tünel içinde en az 6 saniye kalmak gerekiyor.Tünelde dönerek ayakkabılarından başına kadar dezenfekte olan kişi dışarı çıkıyor.
Muğla 'da ilk defa yapılan cihazın önümüzdeki günlerde otel, kamu kurum kuruluş ve alışveriş merkezi olarak 25 yere takılacağını söyleyen İşadamı Süleyman Erdaş "Korona virüs salgınına karşı böyle bir cihaz geliştirdik. Mühendislerimiz projeyi çizdi ve Marmaris'te uygulamaya geçtik.Bu sistemi insanların toplu giriş çıkış yaptığı yerlerde insanlar girip çıkarken dezenfekte olacak. Böylece herhangi bir virüse temas ettiyse üzerinde bu virüsü taşımamış olacak. Önce eller dezenfekte olduktan sonra tünelden geçip dezenfekte olmuş olarak çıkacak. Dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı ve biyosidal üretim belgesi olan firmalardan temin ediyoruz. Bu konuda çok titiz hareket ediyoruz. Sağlık Bakanlığı onayı ve biyosidal üretim olmayan ürünleri almıyoruz" dedi.
Tünelin monte edilmesi ardından vatandaşlar ve belediye çalışanları içinden geçerek dezenfekte oldular ve bir vatandaş, "Cihaz çok faydalı çok güzel bir düşünce kim düşündüyse teşekkür ederiz " dedi. Marmaris’te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Yerel ››Marmaris'te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:59: Kadıköy meydanda sakinlik hakim - Haberler 13:55: Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Haberler 13:54: Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Haberler 13:53: Van'da Başkale'de düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 13:50: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti