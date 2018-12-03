Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:23

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir villada, Armutalan Mahallesi'nde 2 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.MOBESE ve güvenlik kameralarından ve parmak izinden şüphelinin Ali U. olduğunu belirleyen ekipler, İçmeler Mahallesi'nde bir cafede zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Polis ekipleri, zanlının tarifi üzerine boş arazide bulunan 2 motosikleti sahiplerine teslim etti.