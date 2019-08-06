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Marmaris'te İdil Biret rüzgarı

MARMARİS'te sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, dinleyicilere klasik müzik keyfi yaşattı.

06.08.2019 16:15 Marmaris'te İdil Biret rüzgarı
MARMARİS'te sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, dinleyicilere klasik müzik keyfi yaşattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde, 'İdil Biret Müzik Festivali' düzenlendi. Devlet sanatçısı ve ünlü piyano virtüözü İdil Biret, festivalin ilk gününde, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Büyükşehir Belediye Orkestrası'yla sahne alan Biret'in konserine ilgi yoğun oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefi Münif Akalın şefliğinde 2 saat süren konseri, yaklaşık 3 bin sanatsever izledi. Klasik müzik keyfi yaşatan İdil Biret, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.



İdil Biret, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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