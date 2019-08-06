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Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti

Marmaris'te İdil Biret rüzgarı estiMUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali'nin" ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.

06.08.2019 14:14
Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali'nin" ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Konser sonrası İdil Biret binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da yapıldı. Festivalin ilk konseri devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konseri oldu. Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bir konuşma yaptı. İdil Birat'e teşekkür eden Gürün, "Muğla'da yaşayanlar İdil Biret'i yakından tanıyor. Biz Muğla'da kültür sanat faaliyetlerinin artırılması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İdil Biret'e çiçek ve plaket verdi.

İdil Biret, Marmaris, Muğla, İdil, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

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