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Marmaris'te iki şarkıcıya koronavirüs paylaşımı cezası

MARMARİS'te, sosyal medyadan 'koronavirüs vakası yoğun bakımda' paylaşımı yaparak sesli mesaj gönderen şarkıcılar Yeşim Yıldız ile Serpil Benay'a 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmak' suçundan işlem yapıldı.

25.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:49
Marmaris'te iki şarkıcıya koronavirüs paylaşımı cezası

MARMARİS'te, sosyal medyadan 'koronavirüs vakası yoğun bakımda' paylaşımı yaparak sesli mesaj gönderen şarkıcılar Yeşim Yıldız ile Serpil Benay'a 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmak' suçundan işlem yapıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları incelemede 'Marmaris'te koronavirüs salgını var' paylaşımını yaptığı belirlenen 11 kişinin ifadelerini aldı. Yapılan inceleme ve ifadeler sonucunda, paylaşımları yapan kişilerin 1970'li yıllarda seslendirdiği 'Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı' şarkısıyla ünlenen Yeşim Yıldız ve bir süre önce çıkardığı single ile müzik dünyasına tekrar dönen Serpil Benay olduğu belirlendi. İki şarkıcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 213 sayılı maddesine göre 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmak' suçundan işlem yapıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, halk arasında korku ve panik yaratmak amacı ile tehdit oluşturan sosyal medya paylaşımlarının hemen tespit ettiği ve cezai işlemlerin devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Güncel

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