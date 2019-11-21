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Marmaris'te imar barışı talebi

Marmaris ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, 2018'den sonra inşa edilen yapıların imar barışına dahil edilmesini ve mahallelerine imar planı getirilmesini istedi.

21.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:38
ilçesinde 3 mahallenin sakinleri, 2018'den sonra inşa edilen yapıların imar barışına dahil edilmesini ve mahallelerine imar planı getirilmesini istedi.
, Selimiye ve Söğüt mahalleleri bazı sakinleri, İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.
Katılımcılardan Ünal Geniş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce 2018'den sonra yapıldığı iddia edilen çeşitli mahallelerdeki 70 binanın sahibine yıkım kararının tebliğ edildiğini belirtti.
Bölgede imar sorununun bulunduğunu ifade eden Geniş, "İmar barışı ile kaçak yapılan yapılar kayıt belgesi aldı. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar da 2018 yılından sonra kendi arazilerine evlerini yaptı ve imar barışına başvurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2018'den sonra yapılaşma olduğu için bu yapıların yapı kayıt belgelerini iptal etti. İmar uygulaması bekleyen halkımız mağdur olmuştur. Yıkımla karşı karşıya bırakıldı." iddialarında bulundu.
Hazine arazilerine değil kendi tapulu arazilerine ev yaptıklarına savunan Geniş, sorunlarına çözüm bulunmasını beklediklerini kaydetti.
Marmaris'te imar barışı talebi

Cumhuriyet Meydanı, Bozburun, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA


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