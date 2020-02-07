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Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde engelli aileler ve gönüllüler için 120 saatlik işaret dili kursu düzenlenecek.

07.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:45Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek
'nın ilçesinde engelli aileler ve gönüllüler için 120 saatlik işaret dili kursu düzenlenecek.

Marmaris Kent Konseyi tarafından engellilerin tamamına hitap edebilmek ihtiyaçlarını giderebilmek, sosyal topluma entegrasyonu sağlayabilmek,ailelerine nefes aldırabilmek, onların istek ve önerilerini aktarabilmek ve değerlendirebilmek için engelli çalışma grubu kurulmuştu. İşitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların iş ve sosyal hayata olan katılımlarını arttırmak için Engelli Çalışma Grubunun ilk etkinliği olarak Marmaris'te yaşayan işitme engeliler, engelli aileleri ve gönüllüler için 1. derece işaret dili kursları önümüzdeki hafta başlayacak. Ücretsiz olarak verilecek olan bu kurslara katılmak isteyenlerin kent konseyine başvurmaları gerekiyor.

Haftada 3 gün ve 3 saat olarak planlanan kurslar Kent Konseyi ofis odalarında kurulacak. - MUĞLA

Kent Konseyi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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