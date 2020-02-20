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Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

20.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:20Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında 'nın ilçesindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Bakanlığın "Gıda Denetimi Seferberliği" çerçevesinde, Marmaris Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'nın başında bulunduğu ekip, unlu mamulleri üretimi yapan iş yerlerini denetledi.
Ekip, denetimlerde hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti, bazı ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderdi.
Denetimlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kaya, bakanlığın ilan ettiği 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimlerin süreceğini kaydetti.

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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