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Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Söğüt Mahallesi'nde, kaçak olduğu tespit edilen 1'i ahşap, 2'si de betonarme olmak üzere 3 evin yıkımı yapıldı.

18.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:01Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı
MUĞLA'nın ilçesinin turistik Mahallesi'nde, kaçak olduğu tespit edilen 1'i ahşap, 2'si de betonarme olmak üzere 3 evin yıkımı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, geçen 13 Aralık Cuma günü, bu kaçak yapılardan Marmaris'e 42 kilometre mesafedeki kırsal Söğüt Mahallesi'ndeki deniz manzaralı 1'i ahşap, 2'si betonarme 3 müstakil evin yıkımını jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde, kepçelerle gerçekleştirdi. Yıkım esnasında, içleri boş olan yapıların sahiplerinin olmadığı görüldü. Yetkililer, "Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında da devam edilecek" dedi. İlçede şu ana kadar kaçak 5 evin yıkıldığı belirtildi.


- Muğla

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaris, Söğüt, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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