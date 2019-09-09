Marmaris'te kaçak yapılar 15 ekim'den sonra yıkılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele devam ediyor. Tespit edilen bin 200 kaçak yapının 560'ının mühürleme işlemleri tamamlandı. İnşaat yasağının kalkacağı 15 Ekim'den sonra kaçak yapıların yıkımına başlanacağı bildirildi.

Eşsiz koyları ve denize sıfır zümrüt yeşili ormanlarla kaplı arazileri ile görsel şölen sunan Marmaris'te, kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. 13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan ilçede kaçak yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında, arkası orman önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ve Taşlıca mahallelerinde kaçak yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. Tespit edilen 560 kaçak yapının 40'ı gayrimenkul, 40'ı da kırsal mahallerde bulunan yüzer ve ahşap iskeleler. Kalan 480'ini ise konutlarda pergole, temeli atılmış ama işletme mi ev mi olacağı belli olmayan yapılar ile kıyı kenar kanununa uymayan gayrimenkuller oluşturuyor. Tespit edilen kaçak 560 yapı turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris ilçe merkezinde kaçak yapının olmaması dikkati çekiyor. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartılacağı bildirildi.

'KAÇAK YAPILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris bölgemizde Bozburun Yarımadası dahil olmak üzere bin 200 kaçak yapı tespiti söz konusu. Bunun uygulama kısmında aşağı yukarı 560 tanesinde belediyemiz olarak mühürleme işlemleri tamamlanmıştır. Geri kalan kısmında belediye birimlerimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalışma devam ediyor. Kaçak yapı ile ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla sonuna kadar gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler olmak üzere kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden kaçak yapılar mevcut. Örneğin bir parsel içinde 5-6 bungalov ev var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs-15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılar ile ilgili müdahale gerçekleştirilecektir" dedi.

Öte yandan Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça ilçelerinde denetimleri sürürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koyları tek tek gezip, kaçak yapıları tespite çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hakim bir tepeden Marmaris'in görüntüsü

-Marmaris'in drone görüntüsü

-Kaçak iskelelerin ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı yapıların bulunduğu Turgut ile Selimiye Mahallesi'nin drone görüntüsü

-CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ie röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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