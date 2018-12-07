07 Aralık 2018, 10:23
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Marmaris'te Kasım Ayında Yaşanan Hortumun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı.

Marmaris'te Kasım ayında yaşanan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris'te Kasım ayında yaşanan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı...Otomobil ile tekne böyle çarpıştı
Lüks tekneler dalgalar arasında böyle gidip geldi

MUĞLA - Marmaris'te yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor.
Marmaris Yalancıboğaz Mevkii'nde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor Marmaris
07 Aralık 2018 Cuma 10:23