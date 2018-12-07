Marmaris
'te Kasım ayında yaşanan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı...Otomobil ile tekne böyle çarpıştıLüks tekneler dalgalar arasında böyle gidip geldi
MUĞLA - Marmaris'te yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Marmaris Yalancıboğaz Mevkii'nde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Marmaris
07 Aralık 2018 Cuma 10:23