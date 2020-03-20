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Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci günündeMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları beşinci günde de sürüyor.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:59
Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları beşinci günde de sürüyor. Bugün itibariyle arama-kurtarma çalışmaları diğer koylara kaydırılırken, havadan, karadan ve denizden yapılan aramalarda kayıpların izine rastlanılmadı.
Marmaris'te, Kokoreç dükkanı işleten Metin İnce (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı geçen 15 Mart Pazar günü saat 08.00'da Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4.25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Gece olmasına rağmen 3 arkadaşın, dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. 16 Mart Pazartesi şafak vakti Sahil Güvenlik ekipleri 3 bot, 1 uçak,1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, karadan da 50 kişilik jandarma ekibi, özel eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle genişletildi. Kuvvetli rüzgar ve dalgalı denize rağmen Ayın Koyu ile çevresindeki 15 kilometrelik alanda yapılan çalışmalara rağmen 3 kişinin izine rastlanılmadı. Ayın Koyu'nda aramalarını tamamlayan ekipler, Marmaris'in 33 kilometre kırsalındaki Bördübet Mahallesi Hırsız Koyu, Milas'ın Ören açıkları, Emel Sayın Koyu, İnbükü Koyu açıkları, Hisarönü açıkları ve Gökova Körfezi çevresine arama - kurtarma çalışmalarını kaydırdı. Yedi koldan kayıp 3 kişi için arama-kurtarma çalışmalarını sürüyor. Beş gündür şafak vakti başlayıp, gün batımına kadar yapılan çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.
Her hafta Pazar günü düzenli olarak fiber tekneleriyle balığa çıkan üç kişiden Özkan Akıncı'nın yüzme bilmediği, Metin İnce'nin ise dalgıçlık sertifikası olduğu öğrenildi. Marmaris’te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde

Kaynak: DHA

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Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde
Etiketler : Güncel

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