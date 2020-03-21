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Marmaris'te kayıp arkadaşlar için yapılan aramada 2 ceset bulundu (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDUMuğla'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıktan sonra kaybolan 3 kişi için yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunan 2 cesedin kimlikleri belirlendi.

21.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:27
Marmaris'te kayıp arkadaşlar için yapılan aramada 2 ceset bulundu (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıktan sonra kaybolan 3 kişi için yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunan 2 cesedin kimlikleri belirlendi. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen 2 ceset, Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. 3 arkadaşın yakınları da haber üzerine hastane bahçesine geldi. yapılan teşhis sonucu cesetlerin üç arkadaştan Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı olduğu belirlendi. İnce ve  Akıncı'nın akrabaları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Özkan Akıncı'nın eşi, Özkan çok mu sevdin dağları, denizleri bizi bırakıp gittin. Hadi gel çocuğun evde bekliyor diyerek ağıtlar yaktı. Fenalaşan 4 kadın acil serviste tedavi altına alındı.

ÇOK İYİ YÜZME BİLİYORDU

Halen bulunamayan Metin Zınk'ın ağabeyi esnaf Ercan Zınk, Kardeşim arkadaşlarıyla her hafta balığa giderdi. Çok iyi yüzücü ve dalgıçtır. Sabah koydan çıkıp gidiyorlar. Hatta çok açılmışlar gören balıkçılar dönün demiş. Datça ve Hisarönü açıklarında akıntı çok fazla imiş. Hava dalgalı ve kötü olmasına rağmen çok açığa açılmışlar. Pazar günü saat 11.00'de vefat eden Özkan Akıncı'nın kardeşi bunları aramış. Akıncı, kardeşine 'Biz balık avlıyoruz aramayın, meşgul etmeyin, güzel av var' diyerek telefonu kapatmış. Saat 11.00'den sonra kimse cep telefonuyla ulaşamamış. Kardeşim sürekli işinin başında idi. Tek hobisi hafta sonu balık tutmaktı. Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Umarım kardeşimi sağ veya cenazesine ulaşırız. 6 gün boyunca bizlere yardımcı olan sahil güvenlik komutanlarına minnettarım. Allah bin kere razı olsun bizleri hep teselli ettiler, canla başla arama, kurtarma yaptılar dedi.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Kayıp olan Metin Zınk'ın bulunması için yarın şafak vakti denizden ve karadan arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi. İnce ve Akıncı'nın cenazenin bulunduğu koyların 15 kilometrelik çevresinde sahil güvenlik denizden, jandarma ve AFAD ekipleri karadan 300 kişiyle arama başlatacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Marmaris, Güncel

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