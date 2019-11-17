Marmaris'te köpekler güzellik ve yetenekleri için yarıştırıldı

MARMARİS'te, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması', renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' düzenlendi. Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na getirilen 50 köpek, 5 kişilik jüri heyeti önüne çıkarıldı. 15 kilogram altı ve üstü 'güzellik-kıyafet', 'sahibinden koş' ve 'yetenek' kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkat çekti. Saat 13.00'de başlayan yarışmada 50 köpek arasında dereceye giren 10'u, tekrar podyuma çıkartılarak hünerlerini ortaya koydu. Aralarında Yokshire, Terrier, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodos Retriver, Kaniş, Alman ve Sibirya Kurdu cinsi köpekler kıyafet, yetenek, güzellik kategorisinde değerlendirilmeye alındı.

3 KATEGORİDE YARIŞTILAR

En güzel kıyafet kategorisinde Ayşe Şentürk'ün sahibi olduğu 6 yaşındaki 'Lolita' isimli kaniş cinsi köpek birincilik kupasını kazandı. İkinciliği Ayten Koçak'ın 'Zeytin' adlı terrier cinsi, üçüncülüğü ise Fadime Karaman'ın Yorkshire cinsi 'Tarçın' isimli köpeği elde etti. Yetenek dalında ise birinciliği 'Çomak' adlı Beren Şen'in kurt köpeği, ikinciliği Lubaşka Pehlivanoğlu'nun 'Bruise' isimli 'Labrador' cinsi köpeği, üçüncülüğü ise Fadime Karaman'ın Tarçın isimli köpeği kazandı.

Sahibinden koş adlı yarışmada ise birinciliği Emir Taha Bilgen'in 'Mia' adlı Golden Retriver cinsi köpeği kazanırken, onu Gökalp Arı'nın 'Potuk' adlı Labrador cinsi köpeği ikinci olarak, Kemal Karakuzulu'nun 'Tucker' adlı Alman kurdu ise üçüncü olarak takip etti. Ayrıca katılan 50 köpeğin sahibine günün anısına madalya verildi. Dereceye girenlere, jüri üyeleri arasındaki Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, kupa ile 25 ile 50 kilogram arasında kuru mama, konserve mama hediye etti. Ayrıca meydanda hayvanların bakım, sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 40 tane yiyecek- içecek ve hediyelik eşya standı açılarak satış yapıldı. Yarışmaya katılan Ayşe Şentürk, "Hayvanları çok seviyoruz. Bu yarışmaya ilk defa ailemle katıldım. Hem benim için hem de ailem için çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. Misra Coşkun ise "Beş yıldır bu yarışmalara katılıyorum. Çok güzel dostluklarımız oldu. Ayrıca edindiğim bilgilerle hayvanımın sağlık ve bakımları konunda daha çok bilinçlendim" dedi.