Marmaris
'te korkutan fırtına... Bir restoranın hasar gördüğü anlar kamerada
MUĞLA - Marmaris'te akşam saatlerinde çıkan fırtına korkuya neden oldu. Fırtına ve şiddetli rüzgar Marmaris Kısayalı'da bulunan iki restoranda maddi hasara neden oldu. Fırtınanın şiddeti bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde hortum felaketini atlatan ilçede fırtınanın gece boyu devam etmesi bekleniyor. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde saat 18 sularında meydana gelen şiddetli fırtına korku yaşattı. Şiddetli fırtına Kısayalı'da bulunan iki restoranda maddi hasara neden oldu. Bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sandalyeler yerinden fırlıyor. Geçtiğimiz günlerde hortum felaketini atlatan ilçede fırtınanın gece boyu devam etmesinin beklendiği açıklandı.
Muğla,Marmaris
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:22