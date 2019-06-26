26.06.2019 12:16
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Marmaris'te kruvaziyer turizmi

Marmaris

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer gemi, çoğu İspanyol bin 540 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı.

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer gemi, çoğu İspanyol bin 540 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı.
624 kişilik mürettebatı bulunan Horizon gemisinin yolcuları, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, kale içi ve yat limanını ziyaret etti. Turistlerden bazıları kafelerde oturdu ve alışveriş yaptı.
Ortaca 'nın Dalyan ve Ula 'nın Akyaka Mahallesi'ne de düzenlenen turlara da katılan yolcular, İçmeler , Orhaniye , Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerinde turistik mekanlara ilgi gösterdi. Bazı turistler ise ilçeyi bisikletle gezmeyi tercih etti.
Yunanistan 'ın Santorini adasından sabah saatlerinde gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Girit'in Hanya Limanı'na gideceği belirtildi.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanyol ağırlıklı turistleri taşıyan kruvaziyerin sezon başından planlı bir şekilde her hafta geldiğini ve sezon sonuna kadar da her hafta çarşamba günleri liman ziyareti yapmaya devam edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
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