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Marmaris'te lappi lider, sebastien ogier takipte

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde 2'nci günün ilk yarısında büyük bir heyecan yaşandı.

13.09.2019 13:19Marmaris'te lappi lider, sebastien ogier takipte
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde 2'nci günün ilk yarısında büyük bir heyecan yaşandı. Red Bull sporcusu Esapekka Lappi, liderliği elde etti. Son 6 yılın şampiyonu ve bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in 1.01.07.9'luk derecesiyle 4'üncü sırada yer aldığı mücadelede yarın 6 etap geçilecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı olan Türkiye Rallisi'nde 2'nci gün heyecanı yaşanıyor. Üst üste 2'nci kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlayan Marmaris'te gerçekleşen 4 etap sonunda Red Bull sporcusu Esapekka Lappi, 1.00.52.8'lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 1.01.07.9'luk derecesiyle Fin takım arkadaşının 15.1 saniye gerisinde 4'üncü sırada yer aldı.
Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin 2'nci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bir diğer Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville ise 1.01.23'lük derecesiyle genel klasmanda 7'nciliği elde etti. Türkiye Rallisi'nde 3'üncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını 2'şer kez geçecek.
AÇILIŞI GRİNCHUK'UN ŞOVU YAPTI
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı önceki gün Marmaris'te yapılan seyirci özel etabıyla başlamıştı. Büyük bir kalabalığın izlediği açılış etabından önce driftin en önemli yıldızlarından Red Bull sporcusu Aleksander Grinchuk da bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarıştan detaylar

13.09.2019 - Haber Kodu : 190913077



Sebastien Ogier, Marmaris, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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