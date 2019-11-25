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Marmaris'te lodos etkili oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, öğle saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos kentte etkili oluyor.

25.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:02Marmaris'te lodos etkili oldu

MUĞLA'nın ilçesinde, öğle saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos kentte etkili oluyor. Kaptanlar, denize açılmamaları, açıkta olanlar ise güvenli bir yere demir atmaları konusunda uyarıldı.

Marmaris'te aralıklı yağan yağmura, saat 13.00 sıralarında lodos da eklendi. Rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreye kadar çıktı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleri, boyu 3,5 metreyi bulan dalgaların etkisiyle beşik gibi sallandı. Yürüyüş yolları ve sahil kıyısı, deniz suyuyla doldu. Marmaris- Datça ve İçmeler- Turunç arasındaki karayoluna, yağmurla gevşeyen tepelerden kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ayrıca Hatiprimi Mahallesi 136 Sokak üzerindeki bir ağacın kırılan dalları, bir otomobile zarar verdi. Belediye ve karayolları ekipleri, ilçe genelinde teyakkuza geçti. Tıkanan rögarlar açıldı, karayollarına düşen kaya parçaları ve ağaç dalları temizlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise telsizle uyarılarda bulundu. Kaptanların denize açılmaması, denizde olanların ise güvenli bir yere demir atmaları istendi. Bazı kırsal mahallelerde aralıklı olarak elektrik kesintileri de yaşandı. Lodosla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda su sporları yapan sporcular bir araya geldi. Bazı sporcular, sörf ve uçurtma sörfü yaptı. Bazı vatandaşlar, yürüyüş yollarına kadar gelen dalgalara aldırış etmeden öz çekimle hatıra fotoğrafı çekti. Yat Limanı'ndaki bir restoranda çalışan garson Ahmet Asken, "Güzel dalgalar var. Kendim için cep telefonuyla çekiyorum. Hatıra olsun" dedi.



Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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