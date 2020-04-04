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Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

04.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:01
Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Günnücek Mevkii'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Otoparkının arka tarafından saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Civarda devriye gezen polis ekipleri dumanı fark ederek itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz arazi yolundan tepeye ulaşarak yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu tepede 30 dakika içinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aralıklı çam ağaçlarının bulunduğu yanan 700 metrekare makilik alanda soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede yangının enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu düşen kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa
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