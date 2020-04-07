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Marmaris'te motosikletlilere "sosyal mesafe" düzenlemesi

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede motosiklete sürücüden başkasının binmesinin yasaklandığı bildirildi.

07.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:18
Marmaris'te motosikletlilere
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede motosiklete sürücüden başkasının binmesinin yasaklandığı bildirildi.
Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan yeni kararları açıkladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.
Bu kapsamda, sosyal mesafe kuralı gereği, kara yollarında motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının yolcu taşımamasına oy birliğiyle karar verildi.
Ayrıca, ilçedeki sokak hayvanların aç kalmaması için tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasına, sokağa çıkma yasağı getirilen çocukların aşılarının aile hekimleri tarafından evlerinde yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris, Güncel
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