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Marmaris'te öğrencilere motosiklet kaskı hediye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında öğrencilere kask dağıtıldı.

21.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:54Marmaris'te öğrencilere motosiklet kaskı hediye edildi
'nın ilçesinde, "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında öğrencilere kask dağıtıldı.
tarafından ilçedeki öğrenciler arasında motosiklet kullanımının yoğun olmasından dolayı kask kullanımına dikkati çekmek için gençlere yönelik "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesinde ehliyet sahibi motosiklet kullanan öğrencilere kask dağıtıldı. Öğrencilere ayrıca kask kullanmanın önemini anlatan broşürler verildi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede kask takmadan motosiklet kullanan öğrenci kalmaması için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilerden kask olmadan motosiklete binmemelerini isteyen Aksoy, kaskın hayat kurtardığını vurguladı.
Etkinlikte, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince de kask kullanımına ilişkin sunum yapıldı, motosiklet kazalarından örnekler gösterildi.
Sunumun ardından ilçe protokolü öğrencilere kasklarını hediye etti.

Kaymakamlık, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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