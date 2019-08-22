Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan hızlı ve etkin müdahaleyle söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.