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Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

22.08.2019 19:54 Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis helikopteri havadan, emniyetin bütün birimleri de karadan ormanlık alanda şüpheli aradı.
Ekipler, mahalle sakinleriyle görüştü ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili araştırma sürüyor.
Öte yandan, söndürülen alanın yaklaşık 500 metre güneyinde yeni bir yangın daha çıktı. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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