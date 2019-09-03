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Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyorMUĞLA - Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor.

03.09.2019 16:30
Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi
Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyor
MUĞLA - Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.
Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.
Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.
Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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