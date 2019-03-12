Marmaris'te Otelde 900 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltıda

MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı. Muğla
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla, İçmeler
Mahallesi'nde apart otelde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Kapalı olan apart otele düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 900 şişe viski, vodka ve cin, 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe alkol aroması, boş alkol şişeleri, kapaklar ile sahte alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Öte yandan, otel işletmecisi E.H., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu gereği gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
- Muğla
Marmaris, Güncel
Kaynak: DHA