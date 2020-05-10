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Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü

Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

10.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:45
Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangında alevler ağaçlara sıçramadan söndürülürken olayda yaralanan olmladı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin Osmaniye ile Bayır Mahallesi arasındaki çevresi sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı karayolunda meydana geldi. Şahin Açıkgözoğlu, 4 arkadaşıyla birlikte 48 M 3282 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İddiaya göre, otomobilin motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı. Açıkgözoğlu ve 4 arkadaşı otomobilden inerek, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler yola çıktı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan orman ekipleri otomobil yangınını söndürerek ormana sıçramasını engelledi. Yapılan soğutma çalışması sonrası gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Marmaris’te otomobil yangınında faciadan dönüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

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